Sci freestyle | i convocati dell’Italia per la prima tappa della Coppa del Mondo di big air | torna Donaggio

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) La lunga stagione invernale degli sportneve sta per cominciare, con il primo appuntamentodeldi sci2023-2024 che si terrà venerdì 20 ottobre a Coira (in Svizzera). Nel dettaglio, la località elvetica ospiterà lastagionale del circuito maggiore di big air, con in programma una competizione maschile ed una femminile. In mattinata si disputeranno le qualificazioni, mentre in serata (a partire dalle ore 20.00) sono previste le finali con protagoniste 8 donne e 10 uomini. Grande curiosità per vedere all’opera la Nazionale italiana, che vuole continuare un percorso di crescita intrapreso nell’ultimo biennio con l’obiettivo di salire di colpi verso le Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026. L’allenatore responsabile ...