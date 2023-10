Schroder offre cena ma non paga 6mila euro extra di un ospite iraniano | interviene polizia

Leggi su tpi

(Di martedì 17 ottobre 2023) Unadavvero troppo costosa. E qualcosa effettivamente non tornava. Sabato scorso l’ex politico tedesco Gerhard Schröder, 79 anni, ha invitato un ristretto gruppo di amici e conoscenti anel ristorante bistellato Lakeside, all’interno dell’hotel The Fontenay ad Amburgo: uno dei migliori ristoranti della Germania. Tra gli ospiti c’era anche un uomo d’affari, 41 anni, che non ha badato a spese, ordinandoper 6.117. Secondo quanto racconta la Bild, l’ex cancelliere era stato chiaro con gli ospiti prima di iniziare la: avrebbe offerto tutti i piatti ordinati tra quelli elencati nel menu, bevande comprese, mentre per i fuori menu ognuno avrebbeto per sé. Non è chiaro se l’non abbia ...