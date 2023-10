Scherma | Posillipo | Laura Chiacchio prima tra le cadette nelle qualificazioni regionali

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora brillanti risultati a Nocera per gli atleti del Circolo Nauticoche, nella gara di qualificazione per i campionati italiani Giovani e Cadetti, conquistano la medaglia d’argento con Giulia Rosiello e quella di bronzo con Aristide Tonacci e(ancheex aequo nella classifica under 17). Eccellente quinto posto per Angelo Errichiello che arriva secondo tra i cadetti. Conquista la finale a otto anche Mariachiara Bernardis. Buoni anche i piazzamenti di Caterina Napolitano, Liliana Sellitti (al primo anno della categoria) ed Emilia Irlandese che si piazzano rispettivamente terza, quarta e quinta tra le. Grande Soddisfazione per il Responsabile della sezionemaestro Aldo Cuomo e dei tecnici presenti a ...