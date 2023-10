Scene inusuali Pio X | esposta la salma | ecco che cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) A migliaia si mettono in fila sotto la minaccia di pioggia e le folate di vento gelido per onorare ladi un Papa morto oltre un secolo fa e per pregarlo. Possibile che accada anche oggi? Possibile, anzi: è accaduto e continua ad accadere. «Giunge al suo compimento la Peregrinatio corporis di san Pio X nella Diocesi di origine, a Riese, in cui ha ricevuto il dono del battesimo e ha potuto alimentare la sua fede negli anni della fanciullezza». Con queste parole il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, ha accolto domenica i moltissimi fedeli presenti alla celebrazione finale al Santuario delle Cendrole, dove è stata accolta l'urna del pontefice San Pio X, che si trova solitamente nella basilica di San Pietro, in Vaticano. A celebrare la messa il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. Si è conclusa così la prima settimana di pellegrinaggi e di eventi ...