Scarsa vigilanza e segnali ignorati | le falle dietro all’attentato di Bruxelles L’analista | “Agire in anticipo era possibile”

(Di martedì 17 ottobre 2023) I viaggi tra Parigi edel commando che colpì prima il Bataclan e poi l’aeroporto di Zaventem e la fermata della metro di Maalbeek, a. La mancanza di coordinamento tra forze di polizia e intelligence. I quartieri-ghetto dove il proselitismo trova la sua linfa vitale. Tutte ledei servizi di sicurezza belgi evidenziati dopo gli attentati del 2015 e del 2016 sono riemersi, ben sette anni dopo, quando la stagione degli attentati in Europa sembrava ormai finita. E sollevano vecchie questioni sull’efficienza delle intelligence europee. Come èche un cittadino straniero senza permesso di soggiorno, noto alle forze dell’ordine come radicalizzato, attivo su Internet e su Facebook, che è uscito dal Paese almeno una volta, sia riuscito ad acquistare indisturbato un fucile d’assalto, pubblicare ...

Il motivo risiede "in unaprogrammazione da parte dello Stato e in prolungati tagli delle ... Dopo aver ribadito "l'azione didel Comune", ha auspicato che in futuro l'ambito di ...

Scarsa vigilanza e segnali ignorati: le falle dietro all’attentato di Bruxelles Il Fatto Quotidiano

Condono edilizio e sanatoria ordinaria: cosa serve al Paese Lavori Pubblici

Deciso abbassamento delle temperature in tutta la regione. Avviso Arpal per vento forte dai quadranti settentrionali, con raffiche tra i 70 e gli 80 ...L'eSafety Commissioner australiano ha multato X di 360 mila euro per insufficiente contrasto allo sfruttamento sessuale sui minori.