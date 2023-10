Scaroni lancia la sfida all’Inter | «Milan primo? Piace di più alla fine»

(Di martedì 17 ottobre 2023), presidente del, ha presenziato all’evento organizzato da Bebe Vio e chiamato WEmbrace. Ha rispostodomanda sul campionatondo una? Paoloparla dell’evento e poilaanchein ottica campionato: «Evento che fiancheggiamo da tre anni, simbolo di inclusività. Fondazionee Bebe accomunati per questo analogo obiettivo.posto? C’eravamo già stati anche nel passato, ma a merimanere in altoclassificadel campionato. Io voglio vincere tutte le partite». Le sue parole su Sky Sport. Inter-News - Ultime ...

Questa è l'anticipazione cheoggi il quotidiano torinese Tuttosport . Non ci sono dubbi sul ... Non resta che confidare, come fa, nel talento e nel fiuto per gli affari dei due uomini ...

VIOLENZE POLIZIESCHE: 18 ANNI FA IL PESTAGGIO DI PAOLO ... Radio Onda d'Urto

Calcio, il Milan lancia l'operazione San Donato: “Lo stadio più bello ... La Repubblica

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - "Vogliamo fare lo stadio più bello del mondo". A dirlo è il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenuto in una diretta di SkySport. "Per ..."Vogliamo fare lo stadio più bello del mondo". A dirlo è il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenuto in una diretta di Sky Sport. (ANSA) ...