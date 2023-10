... dopo aver lottato coraggiosamente contro una malattia che purtroppole ha lasciato scampo, la ... I funerali di Rossella Pesce sono stati celebrati venerdì scorso, 13 ottobre 2023, a(Cosenza)...

Scalea, non pagavano l'IMU per le "residenze estive": segnalati 368 evasori Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

A Scalea ultima settimana di lavorazione per “L'educazione della ... Cosenza 2.0

L’attività delle Fiamme Gialle della Tenenza di Scalea ha interessato oltre 500 posizioni a rischio ... Le attività esperite hanno permesso di dimostrare che l’iscritto nell’anagrafe comunale non ...Un film dove di certo non manca la parola emozione. Scalea è diventata per la troupe di Scaglione una sorte di “Cinecittà” ed è proprio nella cittadina tirrenica che si è letteralmente trasformato in ...