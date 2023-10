Santon si smarca da Corona | «Mio zio ha un allevamento di vongole» Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il profilo Instagram di Davideè stato preso d’assalto da quando Fabrizioha tirato in ballo un suo fantomatico informatore. Zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, che si è poi trasferito alla Roma. Identikit del povero. E via agli insulti. Il Corriere dello Sport traccia l’assurda parabola. Già ai microfoni di Repubblica,aveva chiarito la sua posizione: «Lui non ha fatto il mio nome, ma i tifosi hanno pensato fossi io. Sedice che il suo informatore è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho che si è trasferito alla Roma, è chiaro che i tifosi pensano a me. Ma io non c’entro niente. Non so nulla di chat e di scommesse. Ho letto che lui parla di un calciatore che si sarebbe aperto una bisca di scommesse illegali. Ma io gioco a padel, a breve aprirò ...