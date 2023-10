Santon non ci sta | «Non sono io l’ex Inter citato da Corona! Le scommesse…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023)è finito al centro delle discussioni da bar sullo scandalo scommesse nel calcio sollevato mediaticamente da Corona.esterno dell’, preso immediatamente di mira sui social per una dichiarazione ancora tutta da verificare, si difende dalle ingiuste accuse e attacca MESSO IN MEZZO – Negli ultimi giorni il nome di Davideè tornato in auge ma solo indirettamente. Un po’ come tutto l’ambiente, più passato che presente. Colpa delle dichiarazioni di Fabrizio Corona che, tracciando un identikit paradossalmente tanto preciso quanto vago, crea hype intorno alla vicenda scommesse calcistiche. La fonte di Corona è davvero un parente di un ex calciatore nerazzurro oppure questa dichiarazione verrà rettificata? Ormai non resta che aspettare qualche ora per sapere il nome… Nel frattempo, ...