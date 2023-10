Sant’Ignazio di Antiochia

Leggi su fattidipaese

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dalla data del 1° febbraio, la memoria diMartire è stata riportata ad oggi, data tradizionale del suo martirio, dal nuovo Calendario ecclesiastico, che la prescrive come obbligatoria per tutta la Chiesa.fu il terzo Vescovo di, in Siria, cioè della terza metropoli del mondo antico dopo Roma e Alessandria d’Egitto.Lo stesso San Pietro era stato primo Vescovo di, e Ignazio fu suo degno successore: un pilastro della Chiesa primitiva così comeera uno dei pilastri del mondo antico.Non era cittadino romano, e pare che non fosse nato cristiano, e che anzi si convertisse assai tardi. Ciò non toglie che egli sia stato uomo d’ingegno acutissimo e pastore ardente di zelo. I suoi discepoli dicevano di lui che era ” di fuoco “, e non soltanto per il nome, ...