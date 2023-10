Sanità | studio | su infiammazione di tipo 2 nuovi standard di diagnosi e cura

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Riconoscere le diverse manifestazioni croniche dell'di2 come l'asma, la dermatite atopica, la rinosinusite cronica con poliposi nasale o l'esofagite eosinofila, svilupparediper una presa in carico non solo efficace ma anche efficiente, e integrare l'assistenza secondo un modello dimultidisciplinare che consenta un accesso più equo e tempestivo alle prestazioni specialistiche lungo tutto il ciclo di vita del paziente. Sono alcune delle proposte operative racchiuse nel Policy Paper realizzato dall'Istituto per la competitività (I-Com) insieme a Sanofi nell'ambito del progetto dal titolo ‘La gestione del paziente con patologie infiammatorie di2', un ciclo di tre incontri - spiega ...