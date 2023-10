Sanità | Schillaci | “Ecco i fondi in arrivo dalla manovra”

Leggi su notizie

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il ministroin un’intervista a ‘La Stampa’ sulla: “Vedo il bicchiere mezzo pieno. Ci sono anche i soldi per il rinnovo del contratto”. Lunga intervista a La Stampa del ministroall’indomani del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla. Il titolare della Salute si è detto “decisamente soddisfatto rispetto a quanto fatto dal governo. Per precisione ci sono più di 3,3 miliardi. Questi si sommano ai 2,3 già programmati con la precedente. Questo significa che per il 2024 abbiamo messo sul piatto 5,6 miliardi“. Il ministrointervistato da ‘La Stampa’ – Notizie.com – © Ansa“Mai nessun governo, escluso il periodo pandemico, aveva fatto tanto – ha aggiunto– ora abbiamo molti soldi in più e vanno spesi nel migliore dei modi. ...