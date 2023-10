Sanità | Schifani ' lavoro per gli interessi dei siciliani'

Leggi su stylise

(Di martedì 17 ottobre 2023) PALERMO - Sulle nomine dei manager della"Leggo dalla stampa, infatti ho deciso di non leggere più certa stampa perché leggo dei teatrini che non esistono. Io preferisco lavorare, come mio costume, e cerco di fare al meglio glidei. I teatrini li lascio a chi pur di riempire un pezzo se le inventa ...