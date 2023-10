Sanità | pensioni e natalità La manovra spiegata da Osnato FdI

Leggi su formiche

(Di martedì 17 ottobre 2023) Poche misure ma ben finanziate di questi tempi non sono poca cosa, specialmente se si hanno addosso gli occhi del mercato e quello dell’Europa. Se poi ci si mette anche la Germania, allora rimanere nei propri ranghi diventa ancora più importante. Per questo ladi Giorgia Meloni non è da poco date le circostanze, dice in questa intervista a Formiche.net Marco, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia. Il governo ha appena approvato unache cuba fino a 28 miliardi di euro. Il baricentro, nemmeno a dirlo, è il taglio del cuneo fiscale per tutto il 2024. Era davvero la finanziaria migliore possibile? Questanon aumenta le tasse, rivaluta lee mette al centro le famiglie. Non mi pare poco, date le circostanze. ...