Samsung Galaxy A54 5G da 256 GB in offerta da Euronics

Leggi su tuttotek

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il nuovo SmartphoneA54 5G da 256 GB è finalmente disponibile inpresso tutti gli storefino al 25 ottobre Fino al 25 ottobre è possibile acquistare innei punti venditadi tutta Italia il nuovo nuovo SmartphoneA54 5G da 256 GB Awesome Graphite. Questo smartphone è caratterizzato da un’esclusiva finitura in vetro, l’impeccabile disposizione delle fotocamere e le colorazioni alla moda il design diA54 5G è semplicemente Awesome in tutto e per tutto. Inoltre, tra i punti di forza troviamo: profili eleganti e linee minimal, VDIS e funzionalità Auto-Framing, OIS e sensore d’immagine avanzato ed un’alta visibilità negli ambienti esterni. E se non bastasse, 5G super ...