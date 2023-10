Sampdoria | altro infortunio | si ferma Murru | oggi gli esami

(Di martedì 17 ottobre 2023) Un nuovo problema muscolare, l'ennesimo in questa stagione, preoccupa lae Andrea Pirlo. Ancora una volta, il reparto interessato...

...lapaga un affitto di 120.000 euro all'anno per l'uso. La decisione permetterà quindi uno stacco dal passato, oltre a non dover più versare un affitto che potrà essere investito in...

Sampdoria, Andrea Pirlo punta su Verre: altro cambio di modulo ClubDoria46.it

Sampdoria, Pirlo a 'Il Secolo XIX': "L'omologa puo' dare tranquillità ... Telenord.it

"Caso Scommesse, in arrivo altri nomi", scrive Il Messaggero. La ludopatia non si combatte col pugno duro. Fagioli si è.La Sampdoria cambia sede: la novità, ventilata nei giorni scorsi, a breve diventerà realtà. Dopo anni di Corte Lambruschini infatti il club blucerchiato si trasferirà definitivamente ad una moderna pa ...