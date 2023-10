Samira spiazzata da una nomination L’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) In fase di televotorestadalladi una concorrente Durante il consueto appuntamento del lunedì con il Grande Fratello, tornano leal femminile. Il faccia a faccia tocca quindi alla quota rosa della Casa che man mano si apprestano a votarsi a vicenda. Tra le varie, una in particolare non è andata a Genio a, attualmente tra le candidate al tele voto. Si tratta delladi Beatrice che tacciadi “arroganza e saccenza”. Due appellativi che, probabilmente, la showgirl e modella non si aspettava e che le hanno fatto storcere il naso., superata la, promette di chiarire insieme a Beatrice i loro reciproci dubbi e l’attrice sembra davvero ...