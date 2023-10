Samardzic | altro che Inter! Ancora bianconero ma…alla Juventus! – SM

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dal volere l’Inter a desiderare la Juventus, a quanto pare, il passo sembrerebbe breve per. Ecco tutte le informazioni sul possibile trasferimento indel serbo secondo SportMediaset. IDEA GIUNTOLI – Solo qualche mese fa sembrava destinato a diventare uno dei gioiellini dell’Inter, ora invece nel futuro di Lazarpotrebbe esserci un’acerrima nemica dei nerazzurri. Secondo quanto riporta SportMediaset, ma non solo, il centrocampista serbo sarebbe molto vicino alla Juventus. Questo anche grazie alla corte di Cristiano Giuntoli, interessato al calciatore già ai tempi del Napoli. La valutazione di, nonostante la telenovela estiva col padre e l’agente nei riguardi dell’Inter, èsui 20 milioni di euro. La Juventus, per ottenerlo nella finestra di riparazione ...

... da Hojbjerg a Khephren Thuram, passando pere Kone. Tutti obiettivi al vaglio della dirigenza della Continassa e per un motivo o per unnon facili da raggiungere per la Juve nella ...

Mercato Juve, Samardzic primi sì. L'assist Da Vlahovic. C'è già un piano Tuttosport

Samardzic alla Juventus Perché può essere l'innesto giusto a ... Goal.com

La Juventus sembra aver puntato con decisione su Samardzic per la prossima sessione invernale di calciomercato. Considerate le possibili lunghe squalifiche per Pogba e Fagioli, per doping e scommesse, ...Calciomercato Milan, Samardzic adesso più lontano dal vestire la maglia rossonera: avanza un club di Serie Si riducono sempre di più le possibilità per il Milan di arrivare a… Leggi ...