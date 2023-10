Sam Neill | Le cure contro il cancro non funzionano | ma non ho paura di morire

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 ottobre 2023) I dottori di Samhanno spiegato all'attore che leilnon funzioneranno a lungo: 'Sono pronto per questo, non temo la morte'. Samha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua difficile battaglia con una rara forma didel sangue, affermando di non averdi. Durante un'intervista diffusa dall'Australian Story della Australian Broadcasting Corporation, il neozelandese ha definito la morte "fastidiosa". Il 76enne ha anche detto che non prova "neanche un briciolo di" anche se l'idea di ritirarsi dalla recitazione "lo riempie di orrore". Lo scorso anno, alla star di Jurassic Park ed Event Horizon è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin. Secondo l'emittente australiana, i medici hanno ...