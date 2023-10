Sam Neill | il tumore è al terzo stadio | un farmaco sperimentale per allungargli la vita

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ilsanguigno che ha colpito l’attore Samè ormai al, ma l’attore ha detto di non aver paura di morire, anche perché unche sta assumendo può allungare la sua. In un’intervista rilasciata ad Australian Story,si è aperto sulle sue attuali condizioni di salute, spiegando che la chemioterapia a cui si era sottoposto per curare un linfoma non-Hodgkin non ha funzionato, lasciandolo molto debilitato. La speranza ora è riposta tutta in unche quanto meno gli sta dando sollievo. Speranza non è sinonimo di certezza e questo l’interprete neozelandese lo ha ben chiaro in mente. Così come sa perfettamente che un giorno questa medicina smetterà di funzionare. “Ma sono preparato”, ha ...