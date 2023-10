Salto con gli sci | chi non rivedremo nella stagione 2023-2024 | tutti i ritirati Daniela Iraschko-Stolz il nome più pesante

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) La Coppa del Mondo dicon gli sci maschile prenderà il via il 25 novembre da Ruka (Finlandia). La controparte femminile aprirà i battenti invece il 2 dicembre a Lillehammer (Norvegia). Come ogni anno, c’è chi ha deciso di appendere sci e casco al chiodo. Chi sono i saltatori e le saltatrici più prominenti che non vedremo più in azione nel-24? Sicuramente ilpiù altisonante è quello di, la quale per la verità non si era vista neppure nel 2022-23. L’austriaca, 40 anni da compiere fra poche settimane, ha alfine alzato bandiera bianca di fronte all’inesorabile avanzare del tempo. Le martoriate ginocchia hanno deciso per lei, obbligandola a dire basta. Nel settore maschile non ci sono ritiri di rilievo. Chi ha optato per abbandonare la scena era già in ...