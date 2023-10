Salta l’accordo sull’integrativo | sciopero e presidio alla Marcegaglia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dopo la rottura delle trattative al termine dell’incontro di mercoledì scorso, è il momento ora della mobilitazioneCarbon Steel di Boltiere. Per martedì 17 ottobre sono state proclamate due ore dial termine di ciascun turno e nella mattinata si è tenuto anche undi fronte ai cancelli dell’azienda. “Nel confronto dell’11 ottobre l’azienda ci ha posto di fronte a un vero e proprio aut aut, escludendo dal tavolo larga parte delle nostre rivendicazioni se non avessimo prima acconsentito a introdurre un premio di risultato con un meccanismo di flessibilità a nostro avviso penalizzante, che infatti è stato largamente bocciato dal referendum che abbiamo sottoposto ai lavoratori” ha spiegato Vittorio Tornaghi della Fiom-Cgil di Bergamo. “Lodel primo turno ha visto ...

