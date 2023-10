Salerno | traffico internazionale di droga | effettuati 58 arresti

Leggi su zon

(Di martedì 17 ottobre 2023) Una maxi-operazione. Da, le indagini della Guardia di Finanza di Milano hanno condotto all’individuazione dei canali di approvvigionamento e della rete di spaccio di hashish e marijuana per circa 30 tonnellate. I traffici individuati hanno mosso liquidità per un totale di ben 42 milioni di €. Il giro di contante è di 26 milioni di € in poco più di un anno. Sono stati inoltre sequestrati 10 compendi aziendali. 52 immobili hanno ricevuto il fermo in Lombardia e altre Regioni del Nord Italia, beni mobili e disponibilità finanziare per 9 milioni di €. L’obiettivo è quello di contrastare ildi sostanze stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. Oltre 400 finanzieri sono impegnati nell’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare (33 in carcere e 13 ai domiciliari) emesse ...