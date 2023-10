Salerno | circolazione in tilt fino a via dei Principati

Leggi su zon

(Di martedì 17 ottobre 2023) Una nuova mattinata a dir poco infernale per gli autisti e per i lavoratori. A, infatti, sempre nella stessa fascia oraria e sempre lungo lo stesso percorso stradale, gli automobilisti si sono trovati di fronte ad uno scenario davvero difficile. Infatti, la pioggia, caduta in modo molto più aggressivo rispetto a ieri, ha completamente mandato inla, causando un traffico importante in coincidenza con l’ingresso degli studenti nelle scuole e dei dipendenti nei vari uffici pubblici. Nelle primissime ore di oggi, dunque, laè risultata nuovamente paralizzata. Lungo le arterie principali di, infatti, il traffico è risultato bloccato. In particolare, quella che da Pellezzano e Fratte porta verso il centro. Le auto sono rimaste incolonnate dal rione ...