Run | come finisce il film

(Di martedì 17 ottobre 2023) Runcon Chloe che riesce a fuggire dalla prigionia a cui la madre l’ha costretta, finendo in ospedale e facendo arrestare il genitore, per poi, diversi anni dopo, andandola a trovare in un istituto di correzione in cui è stata rinchiusa per vendicarsi, facendole ingerire le stesse pillole che riceveva da lei fin da piccola. La storia di Run ci presenta Diane (Sarah Paulson), una madre estremamente apprensiva nei confronti della figlia adolescente, e Chloe (Kiera Allen), la suddetta ragazza che sin da piccola ha un problema motorio che la costringe sulla sedia a rotelle e a prendere costantemente varie medicine. Quando quest’ultima va in farmacia per ritirare i suoi farmaci, il medico le dice che la prescrizione è lidocaina per cani, facendole capire che la madre la sta avvelenando. Dopo vari tentativi di fuga e richieste di aiuto, tutti falliti a causa ...