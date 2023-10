Rossetto viola | a chi sta bene e come abbinarlo

(Di martedì 17 ottobre 2023) Mistero, magia, spiritualità: ilè un colore potente, specialmente se portato sulle labbra. Risultato dell’unione tra rosso e blu, incarna il perfetto equilibrio tra forza ed energia, ma anche tra saggezza e calma. Il risultato è una nuance mistica, che non passa inosservata. Proprio per questo, ilè un alleato potente, da maneggiare con cura. Le sfumature con cui giocare sono tantissime. Sangria e borgogna, ad esempio, incarnano l’animo più dark della nuance, esigendo abbinamenti che siano altrettanto drammatici e intensi. Al contrario, malva e glicine raccontano un lato più pop del, adatti a dare un tocco rivoluzionario al make up. Un colore dal forte impatto visivo che, proprio per questo, deve essere sfoggiato con attenzione, seguendo le regole del bon ton. ...

scegliete un rossetto rosso ed applicate un velo di gloss trasparente. Dovranno risultare super luminose, giocando con i colori freddi che spaziano dal rosa al viola scuro.

Rossetto viola: scoprite a chi sta bene e come abbinarlo per ottenere un trucco originale ed elegante secondo le tendenze