Romano | pronta la nuova piscina comunale | sarà la più lunga in Bergamasca con l’Italcementi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 ottobre 2023)di Lombardia. Dopo un anno di fermo, è quasi tutto pronto per la riapertura delladi via Marconi, che vanta di un “quasi” primato: le sue dimensioni, 16 metri di larghezza per 33 di lunghezza, la rendono – assieme a quella di Italcementi – la piùvasca della. Un dettaglio importante, perché permetterà all’impianto di ospitare alcune categorie di pallanuoto. La struttura era rimasta chiusa a causa dell’insostenibile innalzamento dei prezzi delle utenze dello scorso anno, che il gestore precedente non era riuscito a reggere. L’amministrazionesi è impegnata con alacrità per riaprirla al pubblico nell’arco di un anno, il tempo calcolato dall’ufficio tecnico per svolgere gli interventi necessari e renderla operativa per la stagione ...