Romaeuropa Festival | dal 19 al 22 ottobre “Dancing Days”

(Di martedì 17 ottobre 2023)PRESENTAI giorni della danza dedicati alla scena coreografica italiana ed europea Smail Kanoute? / Anna-Marija Adomaityte / Olga Dukhovnaya / Diego Tortelli-Aterballetto/ Panzetti-Ticconi / Daniel Mariblanca / Alessandro Marzotto Levy / Lucrezia G. Gabrieli / Giorgia Lolli / Maya Oliva / Giulio Santolini 19-22Mattatoio, Roma.net Smail Kanouté Never 21 Dal 19 al 22presenta al Mattatoio, la rassegna a cura di Francesca Manica che seleziona, ogni anno, alcune delle più interessanti proposte della scena coreografica italiana ed europea sondandone i linguaggi e le estetiche. Un programma costruito in network ...

... l'ultimo capitolo della Trilogia degli antichi miti realizzata da Milo Rau, "Antigone in Amazzonia" che ha debuttato in prima nazionale al2023 il 3 ottobre al Teatro Argentina. ...

Fino al 19 novembre Roma Europa festival- Ref Kids al Mattatoio con un ricco programma per bambini - Roma013 Roma03

Dopo aver inaugurato nel 2018 il Romaeuropa Festival con il suo Kirina (portando in scena la cantante Rokia Traoré) il coreografo Serge Aimè Coulibaly, torna al REF2023 con C LA VIE.di FEDERICO BETTA – All’interno del fitto programma di RomaEuropa Festival 2023, è andato in scena al Teatro Argentina di Roma Antigone in Amazzonia del regista svizzero Milo Rau. Capitolo finale dell ...