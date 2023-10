Roma | trovato cadavere in intercapedine cavalcavia Nomentana

(Di martedì 17 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ildi un tunisino di 39 anni è stato, intorno alle 23.50 di ieri, in unaalla base deldella circonvallazione, all'angolo di via Livorno. Sul corpo, in avanzato stato di decomposizione, non risultano segni di violenza. Sul posto i carabinieri della VII sezione rilievi. La salma dell'uomo, un senza fissa dimora, è stato portato all'obitorio del Verano per l'autopsia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

