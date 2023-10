Roma | trovato cadavere in intercapedine cavalcavia Nomentana

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ildi un uomo di 39 anni è statonell’intoccata quiete dell’, un angolo della città che nasconde storie sconosciute e tragedie nascoste. L’orrore del ritrovamento è stato un duro colpo per i residenti della zona e ha gettato un’ombra di mistero su una vita spezzata e sconosciuta. L’allarme è stato dato intorno alle 23.50, quando qualcuno ha avvertito un odore insolito proveniente dall’situata alla base deldella circonvallazione, in prossimità di via Livorno. È stato un ritrovamento scioccante per chiunque si sia avvicinato alla scena. Le autorità, tra cui i carabinieri della VII sezione rilievi, sono arrivate sul posto per indagare sulla terribile scoperta. Il corpo dell’uomo, in uno stato avanzato di ...

