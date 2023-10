(Di martedì 17 ottobre 2023) Un gruppo diha piantato tende nel centro didei Deputati, in Piazza Montecitorio. È una protesta dell'Unione degli Universitari e della Rete degliMedi che ...

Un gruppo diha piantato tende nel centro di, davanti alla Camera dei Deputati, in Piazza Montecitorio. È una protesta dell'Unione degli Universitari e della Rete degliMedi che nasce dalla ...

Roma, studenti in tenda a piazza Montecitorio: "il governo Meloni ci ascolti" Sky Tg24

Roma, studenti in tenda davanti alla Camera contro la Manovra - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Studiosi e testimonianze dalle periferie al convegno organizzato all'Università Roma Tre per tracciare l'entità di un fenomeno in preoccupante crescita. Il vescovo Reina: "Insisteremo sulla prevenzion ...Roma, 17 ott. (askanews) - Un gruppo di studenti ha piantato tende nel centro di Roma, davanti alla Camera dei Deputati, in Piazza Montecitorio. È una protesta dell'Unione degli Universitari e della ...