Roma | rifiuti | nessuno lavora la domenica

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ama cerca autisti e netturbini che lavorino laquando i turni sono più duri. Lo straordinario pagato dalla municipalizzata sopra i 100 euro non sembra essere più un richiamo sufficiente. Nelle ultime settimane l’azienda si ritrova con la metà del personale disponibile nella quale l’azienda è facilitata dalla chiusura degli uffici, ma deve però raccogliere – con servizi dedicati – la spazzatura prodotta da locali e clienti nelle zone della movida. Una situazione che fa saltare giri di ritiro nelle stesse domeniche e rallenta quelli nei giorni all’inizio della settimana perché c’è da recuperare, cioè ritirare, quanto non si è potuto nel weekend. Ama deve fare i conti poi con una disponibilità limitata dei mezzi nella sua flotta (il 35 per cento sconta lunghissime manutenzioni) e il fatto di conferire una parte sempre più consistente dei...