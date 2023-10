Roma | pedinava e molestava la sua ex | 54enne in manette

(Di martedì 17 ottobre 2023) Labico (RM) – I Carabinieri della Stazione di Labico hanno arrestato undel posto gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della ex. La vittima, una donna di 52 anni, si è vista costretta a denunciare ai militari le continue aggressioni e molestie subite dall’ex coniuge, con il quale aveva troncato la relazione nel febbraio scorso, trasferendosi in altro comune. L’uomo avrebbe eseguito continui pedinamenti, appostamenti e persecuzioni di ogni genere, rifiutando la decisione della donna di mettere fine al loro rapporto. In due occasioni l’avrebbe anche aggredita fisicamente procurandole lievi lesioni. I comportamenti persecutori sono proseguiti anche attraverso telefonate continue, messaggi e appostamenti sotto casa della 52enne. Le immediate indagini condotte dai Carabinieri, che hanno attivato la procedura del c.d. “Codice Rosso”, hanno ...

Non può avvicinarsi alla casa o al luogo di lavoro della ex un 54enne arrestato per atti persecutori. In due occasioni l'avrebbe aggredita ferendola.