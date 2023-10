Roma | Karsdorp in gruppo | Pellegrini punta al derby

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Prosegue la marcia di avvicinamento dellaalla sfida con il Monza, in programma domenica alle 12.30 allo stadio Olimpico. Un match che Josè Mourinho non ha ancora iniziato a preparare visto che all’appello mancano ben 14 calciatori con solo Belotti e Spinazzola, risparmiati dalle convocazioni delle Nazionali, a sudare insieme aldella Primavera aggregata in prima squadra. In, però, si è rivisto. Ancora out Smalling, Llorente, Renato Sanches,e Dybala. Specialmente per gli ultimi due il ritorno in campo avrà tempi più lunghi: il capitanoildel 12 novembre, l’argentino invece dovrebbe tornare a disposizione contro l’Inter anche se difficilmente potrà partire titolare. SportFace.