Roma | countdown per nuova Ztl fascia verde | manca ancora ok Regione

(Di martedì 17 ottobre 2023) (Adnkronos) –no meno di 15 giorni all’entrata in vigore adellaZtlche dal 1 novembre prevede un giro di vite per le auto più inquinanti, con 51 varchi elettronici a fare da guardiani. Sulladelibera, però,non si vede luce. Dopo le proteste provocate dal provvedimento del novembre 2022 del Campidoglio, che recepisce le indicazioni del piano regionale sulla qualità dell’aria, l’amministrazione Gualtieri ha messo a punto un pacchetto di modifiche per ”ridurre al minimo i disagi per i cittadini”, ha assicurato il sindaco, ma, fanno sapere da Palazzo Senatorio, siamoin attesa del via libera della. Al vaglio ci sarebbe la proroga di un anno per gli Euro 4 diesel ed Euro 3 a ...

Dal 1 novembre previsto un giro di vite per le auto più inquinanti: in discussione proroga di un anno per Euro 4 diesel e Euro 3 benzina Mancano meno di 15 giorni all'entrata in vigore adella nuova Ztl fascia verde che dal 1 novembre prevede un giro di vite per le auto più inquinanti, con 51 varchi elettronici a fare da guardiani. Sulla nuova delibera, però, ancora non si vede ...

Roma, a novembre arriva la nuova Ztl: le regole della fascia verde Adnkronos

Ryder Cup a Roma, partito il countdown per l’evento sportivo più atteso dell’anno RomaToday

(Adnkronos) – Mancano meno di 15 giorni all’entrata in vigore a Roma della nuova Ztl fascia verde che dal 1 novembre prevede un giro di vite per le auto più inquinanti, con 51 varchi elettronici a far ...Noto per le sue sigle televisive al grande pubblico, le sue opere saranno esposte nella galleria PoliArt di Milano dal 21 ottobre al 25 novembre 2023. Un ritratto della curatrice Annalisa Filonzi ...