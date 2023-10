Rocca Cencia – Polizia sgombera immobile occupato | Un arresto

(Di martedì 17 ottobre 2023) Sono state portate a termine da poco le operazioni di sgombero di undi proprietà di Roma Capitale, da parte del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) delladi Roma Capitale, nel quartiere di. Gli agenti, una volta fatto ingresso nell’alloggio, hanno trovato due panetti di droga, attualmente in fase di analisi per definire il tipo di sostanza, un bilancino e soldi in contanti. L’occupante, un ragazzo di 22 anni, già denunciato per occupazione abusiva, è stato tratto indagli operanti per detenzione e spaccio di stupefacenti. Al termine personale incaricato dal Dipartimento Patrimonio ha provveduto a chiudere e allarmare la porta di accesso dell’appartamento, al fine di scongiurare nuove occupazioni in attesa di assegnazione ad avente diritto. All’operazione hanno ...

La rapina nel tardo pomeriggio di giovedì 12 ottobre al bar tabacchi Zagaria, fra via die piazza Serrule, nel VI municipio delle Torri. Minacciato il titolare del locale, il malvivente ...

Rifiuti, bambuseto speciale a Rocca Cencia Roma Capitale

Sgomberano un appartamento occupato e trovano due panetti di droga RomaToday

Caccia aperta, in Ama, per trovare autisti e netturbini che lavorino la domenica. Lo straordinario pagato dalla municipalizzata - in media sopra i 100 euro - non è più un ...Il 19enne, residente nel Pisano, è stato trovato morto in un ostello per studenti a Roma: nessun segno di violenza, indagini in corso ...