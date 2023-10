Roberto Mancini sprofonda con l’Arabia Saudita | altra sconfitta e brividi verso le qualificazioni ai Mondiali

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’avventura disulla panchina delsi fa sempre più complicata. La Nazionale asiatica ha infatti perso contro il Mali per 3-1 nell’amichevole andata in scena a Portimao (Portogallo) e la faccia del tecnico marchigiano al termine dell’incontro era tutta un programma. Gli uomini in verde sono incappati nella terzain quattro partite disputate, il pareggio ottenuto pochi giorni fa contro la Nigeria sembra soltanto un’illusione. L’ex CT dell’Italia ha puntato su un 4-4-1-1 sperimentale, che però non ha funzionato nonostante la presenza di Kanno, Al Dawsari e Al Faraj, protagonisti pochi giorni fa contro la Nigeria. La partita è stata sbloccata da Doumbia al 14? e poi Traoré ha raddoppiato al 42?. Al Dawsari ha accorciato le distanze con un bel destro all’incrocio ...

... Yasser al - Misehal (L) and newly appointed Italian coach of the Saudi national football team,, pose for a picture at a press conference and signing ceremony in Riyadh, on August 28, ...

TERZA SCONFITTA PER ROBERTO MANCINI, L'ARABIA SAUDITA VA KO CON IL MALI - Sportmediaset Sport Mediaset

Mancini, altra sconfitta: Arabia Arabia ko 1-3 col Mali. Solo un pari nelle prime 4 gare Sky Sport

La nazionale guidata dall'ex ct azzurro perde anche con il Mali dopo averlo fatto con Costa Rica e Corea del Sud.LONDRA Dove lo jesino Roberto Mancini, nell'estate 2021, portò l'Italia sul tetto d'Europa conquistando l'ultimo Europeo. Proprio lì, a Londra nel tempio di Wembley, il Ct Luciano Spalletti proverà a ...