Rivalutazione pensioni | aumenti anticipati a novembre 2023

Leggi su leggioggi

(Di martedì 17 ottobre 2023) La Manovra di bilancio 2024 ha confermato l’anticipo dellada. Si tratta della perequazione degli assegni per adeguargli al reale indice IstatL’obiettivo è riconoscere prima dal prossimo mese dii conguagli dello 0,8%, che spettano per effetto dellaIstat definitiva dell’8,1% (rispetto alla provvisoria stimata nel 2022 al 7,3%.). Lo scarto in positivo per i pensionati è dello 0,8% e l’anticipo del versamento sullediè stato deciso per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’annoe sostenere il potere di acquisto delle prestazionistiche. Si vuole in sostanza fornire un supporto alle ...