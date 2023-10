Rivalutazione pensioni 2024 | tutte le novità | arriva Quota 104

(Di martedì 17 ottobre 2023) Le recenti modifiche al sistemastico italiano vedono una stretta significativa sul pensionamento anticipato. Non saranno più disponibili l'Ape sociale e103 come formulati lo scorso anno. Il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che queste forme saranno sostituite con regole più restrittive, rendendo l'accesso alla pensione prima dei 67 anni più complesso. Introduzione...

Tra gli interventi anche ladellerispetto all'inflazione per una spesa di circa 14 miliardi. Il recupero sarà pieno per tutti gli assegni fino a quattro volte l'importo minimo,...

Pensioni 2024, tagli alle rivalutazioni: aumenti ridotti per gli assegni. Ecco come cambiano le cifre QUOTIDIANO NAZIONALE

Dalla riforma dell’Irpef – già prevista dalla riforma fiscale – alla nuova Quota 104, con una nuova forma di anticipo ...Un pacchetto previdenza decisamente meno generoso rispetto alle attese della vigilia, sia per chi in pensione ci deve ancora andare sia per chi un assegno già lo percepisce. Per ...