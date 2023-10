Rivalutazione delle pensioni 2023. Consulta la tabella Inps GUIDA

...2 miliardi, a 53,2) e l'avanzo di cassaAmministrazioni pubbliche (3,7 miliardi). Per contro, l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, delladei titoli ...

Nella Manovra anche i tagli alla rivalutazione delle pensioni 2024: cosa significa e come cambiano gli assegni Virgilio Notizie

Pensioni, ecco quota 104: stretta sulla flessibilità. Cambia la rivalutazione degli assegni ilmessaggero.it

Un pacchetto previdenza decisamente meno generoso rispetto alle attese della vigilia, sia per chi in pensione ci deve ancora andare sia per chi un assegno già lo percepisce. Per ...L’assessora alla Crescita e alla Gentilezza Camilla Murgia replica a Ramona Roca, la mamma 28enne di Pesaro che aveva mostrato il suo disappunto sulla gestione degli asili nidi a Pesaro. Nell’intervis ...