Riuscirà Tusk a ricucire con l’Ue? Le elezioni in Polonia lette da Coratella Ecfr

(Di martedì 17 ottobre 2023) Con una partecipazione pari al 74,36% degli aventi diritto al voto, lepolacche del 15 ottobre rappresentano un evento chiave nella storia dellademocratica, a prescindere dalla natura della futura formazione di governo. Dopo anni di declino graduale della partecipazione cittadina, che raggiunse l’apice nel 2005 con il 40,57% dei voti, ritroviamo oggi inuno spirito elettorale rinnovato, superiore perfino al 1989, quando il 62,7% dei polacchi si recò alle urne per contribuire alla svolta democratica del paese. Con il 100% dei voti scrutinati, la situazione è chiara: Diritto e giustizia del premier Mateusz Morawiecki (PiS) è il primo partito in, con il 35,40% dei voti ricevuti e 196 dei seggi parlamentari assegnati, ma non sarà in grado di formare alcuna coalizione di governo in quanto ...