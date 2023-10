RISULTATI | SIW Superior Bout 2023 Parte 1

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 17 ottobre 2023) Idella primadel Live Show andato in scena lo scorso Sabato a Cascina (PI) (e disponibile sul Canale Youtube della federazione): 2 Of 3 Series Match – Match #2Ema Corsi 1 batte Adriano 1 Triple Treat Match for SIW WILD TitleElectra (c) batte Liam Massett e Ivan Sanzio e mantiene il Titolo SIW Italian TitleThunder Kid* w/ Bon Giovanni (c) & Vertigo batte Tempesta e mantiene il Titolo *Sostituisce Bon Giovanni infortunato nella difesa del Titolo