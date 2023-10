Rischio escalation nel Mediterraneo | l' allarme di Crosetto da non sottovalutare

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il titolare della Difesa al termine della visita in Arabia Saudita: “La stabilizzazione dell'area del Sahel e delallargato rappresenta una priorità per la sicurezza”

...mediare nel conflitto tra Israele e Hamas ed è pronta a proporre un piano che eviti una... Tajani: alzato il livello d'attenzione in Italia La crescente tensione e ildi scontri fanno ...

Scontri tra Israele e Hezbollah, rischio di escalation con l'Iran - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

L'Iran muove i soldati vicino Israele: ora è rischio escalation. Pechino: "Sostegno a causa palestinese" ilGiornale.it

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia sta seguendo con grande attenzione e altrettanta preoccupazione l’attuale situazione in Medio ...La situazione in tutta Gaza è drammatica, mentre Israele uccide il capo dell’intelligence di Hamas. Biden in visita nella regione, ma Netanyahu non cede ...