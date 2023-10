Ringrazio coloro che Aldo Grasso chiama postillatori | semmai | temo gli apodittici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo “Sì, ma… Nel circo mediatico avanza tracotante una nuova figura, è quella del postillatore.” Questo l’incipit dell’articolo disul Corriere del 15 ottobre u.s. in cui se la prende con quelli, da Santoro alla Basile, che, a suo dire, con l’“artificio retorico” di un “accumulo di postille”, tipo “La Russia ha invaso l’Ucraina ma la Nato…” oppure “Siamo inorriditi di fronte alla barbarie di Hamas, però dobbiamo ricostruire storicamente il motivo per cui è nato Hamas”, si impedisce una discussione corretta. E se lo dicesarà così. A me da povero ingegnere, con studi classici alle spalle, per contrappasso viene in mente un altro esercizio: l’apodittica. Alcuni esempi: “c’è un invaso e un invasore”, oppure “Hamas è una organizzazione terroristica”, “quelle dell’occidente sono democrazie” ...