Rimodulazioni TIMVISION imminenti | quanto aumenta la spesa per DAZN e non solo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Leerano attese e purtroppo sono state appena annunciate per i clienti TIM di linea fissa ma anche mobile che usufruiscono del servizio di contenuti in streaming e nonrelativo a, Netflix e anche Disney Plus. Lamensile per l’esperienza di visione si appresta ad essere ben più costosa in numerosi casi, soprattutto a causa dell’aumento a monte del pacchettodi calcio e sport già avvenuto da qualche mese. Per i clienti di linea fissa interessati, a partire dal 1° dicembre 2023, lecomporteranno unamaggiorata variabile dalla cifra di 0,99 euro a 4,99 euro (IVA inclusa). Il valore più o meno elevato dipende dall’offerta sottoscritta dai clienti a tempo debito. ...