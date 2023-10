Rilevazione Pensionamenti d’ufficio 65enni | cosa devono fare le segreterie

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tra pochi giorni scade l'adempimento al SIDI per ladelle cessazionidel personale 65enne che ha raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. L'articolo .

... disponibile per ciascun ufficio operante (Istituzioni scolastiche e Ambiti Territoriali), è raggiungibile attraverso il percorso SIDI 'Comunicazione Servizi INPS - >d'...

Rilevazione pensionamenti d’ufficio personale 65enne dal 9 al 31 ottobre. NOTA Orizzonte Scuola

Rilevazione pensionamenti d'ufficio ultrasessantacinquenni ... Obiettivo Scuola

Al via la rilevazione delle cessazioni d’ufficio per il personale che ha raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Lo fa sapere il Ministero, con nota del 28 settembre scorso. L ...Dal 9 al 31 ottobre sono aperte le funzioni per la rilevazione dei pensionamenti d’ufficio del personale 65enne: lo comunica il Ministero dell’istruzione e del merito con nota n. .56532 del 28/09/2023 ...