(Di martedì 17 ottobre 2023) Non basta l'ultimoo, la LegaA rinvia ancora la decisione suitv. Dopo l'ultimo giro di trattative private, nel corso dell'assemblea di oggi sono arrivate offerte per complessivi ...

... mentre Mediaset sarebbe piu' defilata) per cinque stagioni ripetendo la struttura attuale, ma ancorabasta. 17 ottobre 2023

Calcio, rilanci non bastano: Serie A non decide su diritti tv LA STAMPA Finanza

Rilanci non bastano, Serie A non decide su diritti tv - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

"Chiediamo al datore di lavoro se sia stata fatta la necessaria valutazione del rischio e se sia stato predisposto un piano di emergenza per la galleria 25", si legge nella lettera ...3' di lettura 17/10/2023 - Il senso della giornata lo ha dato in apertura il segretario nazionale Cisl Luigi Sbarra: «Bella e numerosa presenza, voglio esprimervi gratitudine per l’impegno con cui por ...