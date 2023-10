Rifiuti | Altroconsumo-Erion | in Italia più di 1 Raee su 3 sfugge alla corretta filiera

(Di martedì 17 ottobre 2023) (Adnkronos) – Insono poco più di 6 su 10 idi Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (), sia di grandi che di piccole dimensioni, che, una volta usciti dalle nostre case, seguono il percorso che porta a un impianto accreditato in grado di garantirne il corretto riciclo. Che fine fanno tutti gli altri? Proprio per rispondere a questo interrogativoWeee, il Consorzio del Sistemadedicatogestione deidi Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (), ha realizzato insieme adl’indagine “: Chi l’ha visto?” presentata oggi a Roma. L’inchiesta, che segue a distanza di quattro anni quella condotta sempre consu 200 grandi ...

Per seguire il loro "viaggio" Erion Weee, consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione di questo tipo di, e l'associazionehanno realizzato una indagine installando dei ...

Rifiuti, Altroconsumo-Erion: in Italia più di 1 Raee su 3 sfugge alla ... Adnkronos

Rifiuti: come trasformare un problema in opportunità (anche di ... Altroconsumo

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - In Italia sono poco più di 6 su 10 i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee), sia di grandi che di ...Nella nuova classifica dei World’s 50 Best Bars sono rappresentate 28 diverse città di tutti i continenti e sono 11 le new entry. Bene ...