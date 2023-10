Retroscena sulla rasatura | parla Britney | “Perché l’ho fatto | che c’era dietro”

Leggi su biccy

(Di martedì 17 ottobre 2023) Non solo la storia con Justin Timberlake e l’aborto,Spears nel suo libro hato anche del suo periodo buio iniziato nel 2007. In un’intervista rilasciata a People la popstar americana ha anticipato qualcosa ed ha svelato ifamosaha spiegato che il vero motivo per cui si è rasata i capelli èin quel momento sentiva il bisogno di ribellarsi e si è sfogata in quella maniera. “Crescendo sono stata guardata con attenzione. Fin da adolescente sono stata guardata dall’alto in basso, la gente mi diceva cosa pensava del mio corpo. Rasarmi la testa e comportarmi male erano i miei modi per reagire, un atto per ribellarmi. Ma sotto la tutela legale mi è statocapire che quei giorni erano finiti. ...