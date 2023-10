... Tijjani, ha concesso un'intervista a Sportmediaset in cui ha parlato ancora una volta del suo approdo al Milan e delle idee sul futuro in rossonero. QUESTIONE DI FEELENG - 'Mi...

Reijnders: "Sono felice di giocare nel Milan. Vogliamo lo scudetto, ma possiamo vincere anche la... Milan News

Reijnders: “Sono felice di giocare al Milan. Mi sono trovato subito bene” Pianeta Milan

Il mondo dello sport si prepara a un importante cambiamento a seguito dell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri. Il Governo ha annunciato che nella prossima Finanziaria per il 2024 non ...Addio decreto crescita per le squadre di Serie A. Nella Finanziaria 2024 varata dal Governo sono state tagliate le agevolazioni fiscali ...